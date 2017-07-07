Сопредседатели и члены Правления Международного центра Низами Гянджеви выразили соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

2017-07-07 21:40 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Cопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах Вайра Вике-Фрейберга, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, директор Александрийской библиотеки Египта Исмаил Серагельдин, и члены правления Международного центра Низами Гянджеви: бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах Златко Лагумджия, Президент Республики Болгария в 1997-2002 годах Петер Стоянов, Президент Румынии в 1996-2000 годах Эмиль Константинеску, Президент Республики Хорватия в 2010-2015 годах Иво Йосипович, Президент Сербии в 2004-2012 годах Борис Тадич выразили соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Произошедшее в последние дни во фронтовой зоне событие, которое привело к гибели мирных людей, вновь показало, что нагорно-карабахский конфликт не является замороженным конфликтом. От имени Международного центра Низами Гянджеви примите наши глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных азербайджанских жителей во время этого события.

Выражая нашу обеспокоенность в связи с частым нарушением режима прекращения огня, достигнутого в 1994 году, мы присоединяемся к призывам международной общественности и подчеркиваем важность мирного урегулирования конфликта. Считаем своим долгом отметить недопустимость попыток третьих сторон подогреть конфликт, являющийся угрозой безопасности всего региона.

Призываем, используя все дипломатические каналы, а также возможности ОБСЕ и членов Минской группы, не допускать больше нарушений режима прекращения огня, и заявляем, что наступило время принятия международным сообществом серьезных мер для восстановления территориальной целостности Азербайджана и предотвращения дальнейших атак.

Нас серьезно беспокоит то, что территориальная целостность Азербайджана все еще не восстановлена и не достигнуто окончательное мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Несмотря на серьезное нарушение международного права в отношении Азербайджана, мы просим Вас проявить сдержанность в связи с преднамеренными провокациями, которые могут быть использованы как повод для опасного расширения конфликта", - говорится в соболезновании.

