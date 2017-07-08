Сопредседатели и члены Правления Международного центра Низами Гянджеви выразили соболезнования президенту Азербайджана
2017-07-08 00:17 | www.apa.az | 4
Cопредседатель Международного центра Низами Гянджеви выразили соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает АПА, в письме говорится: «Дорогой господин Президент.
Произошедшее в последние дни во фронтовой зоне событие, которое привело к гибели мирных людей, вновь показало, что нагорно-карабахский конфликт не является замороженным конфликтом. От имени Международного центра Низами Гянджеви примите наши глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных азербайджанских жителей во время этого события.
Выражая нашу обеспокоенность в связи с частым нарушением режима прекращения огня, достигнутого в 1994 году, мы присоединяемся к призывам международной общественности и подчеркиваем важность мирного урегулирования конфликта. Считаем своим долгом отметить недопустимость попыток третьих сторон подогреть конфликт, являющийся угрозой безопасности всего региона.
Призываем, используя все дипломатические каналы, а также возможности ОБСЕ и членов Минской группы, не допускать больше нарушений режима прекращения огня, и заявляем, что наступило время принятия международным сообществом серьезных мер для восстановления территориальной целостности Азербайджана и предотвращения дальнейших атак.
Нас серьезно беспокоит то, что территориальная целостность Азербайджана все еще не восстановлена и не достигнуто окончательное мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Несмотря на серьезное нарушение международного права в отношении Азербайджана, мы просим Вас проявить сдержанность в связи с преднамеренными провокациями, которые могут быть использованы как повод для опасного расширения конфликта.
Господин Президент, просим Вас принять наше глубочайшее уважение и почтение».
Вайра Вике-Фрейберга
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,
Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах
Исмаил Серагельдин
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,
директор Александрийской библиотеки Египта
члены правления Международного центра Низами Гянджеви:
Златко Лагумджия
бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах
Петер Стоянов
Президент Республики Болгария в 1997-2002 годах
Эмиль Константинеску
Президент Румынии в 1996-2000 годах
Иво Йосипович
Президент Республики Хорватия в 2010-2015 годах
Борис Тадич
Президент Сербии в 2004-2012 годах.