В Неаполе обрушился дом, есть погибшие

2017-07-08 00:53 | www.apa.az | 4

Тела трех человек извлечены из-под завалов жилого дома под Неаполем, пятеро числятся пропавшими без вести.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, обрушение двух верхних этажей 4-этажного дома произошло в пригороде Неаполя Торре-Аннунциата.

По факту происшествия открыто расследование. В техническом отделе местной коммуны работники прокуратуры уже изъяли документы, касающиеся хода ремонтных работ на первых двух этажах здания. Следствию предстоит установить круг лиц, действия которых могли привести к его обрушению.