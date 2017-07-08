Полиция в Гамбурге заявила о десятках задержанных и арестованных

2017-07-08 01:50 | www.apa.az | 4

Полиция Гамбурга заявила о 83 задержанных и 19 арестованных в ходе столкновений с протестующими за два дня.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Twitter.

"Количество задержаний на данный момент составляет 83, количество арестов - 19", - говорится в заявлении.

Ранее полиция сообщала о 70 задержанных. В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20.