В американский сенат внесли законопроект о санкциях против России

2017-07-08 02:18 | www.apa.az | 5

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за "нарушение" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, законопроект сенатора представляет собой поправку к акту о национальной обороне (NDAA).

"Недавнее размещение Россией запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности", сказал Э.Ройс.