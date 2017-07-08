Меланья Трамп пыталась «вытащить» супруга с переговоров с Путиным

2017-07-08 00:34 | www.oxu.az | 5

Американскую первую леди Меланью Трамп попросили вмешаться в затянувшиеся переговоры Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи двух лидеров в Гамбурге, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы Госдепартамента, у двух президентов накопилось слишком много тем для обсуждения. Он рассказал, что в какой-то момент в переговорную комнату заглянула первая леди, чтобы попробовать убедить их завершить переговоры, однако у нее это не получилось.

«Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. За дверь переговорной комнаты заглядывали люди. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда вытащить. Очевидно, ей это не удалось», — рассказал Тиллерсон.

Первая встреча президентов России и США продолжалась больше двух часов вместо 30 минут, о которых ранее заявляли в Белом доме. В ходе переговоров Путин и Трамп обсудили ключевые вопросы международной повестки, в том числе Украину и Сирию, а также двусторонние отношения.

С.Б.

