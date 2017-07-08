Министр: США должны отреагировать на провокации Армении

2017-07-08 00:44 | www.oxu.az | 5

Международное сообщество, и в частности США, должны отреагировать на военные провокации Армении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на праздновании Дня независимости США в пятницу.

Он напомнил, что азербайджанские земли уже почти 25 лет находятся под оккупацией Армении.

Шарифов отметил, что решение нагорно-карабахского конфликта в рамках принятых резолюций ООН и возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли безусловно будет способствовать процветанию региона.

Шарифов напомнил, что на этой неделе в результате обстрелов ВС Армении погибли жительницы азербайджанского села Алханлы, в том числе двухлетняя девочка, и отметил, что сопредседатели назвали это провокацией.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

С.Б.

