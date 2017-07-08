В здании минфина Сальвадора произошел пожар, есть погибшие и раненые

2017-07-08 04:25 | www.apa.az | 5

В результате пожара в здании министерства финансов Сальвадора погибли минимум три человека, еще 15 были госпитализированы.

Как передает АПА со ссылкой на «Коммерсант», семь человек получили серьезные ожоги. Около 50 человек были эвакуированы из помещений министерства. Возгорание произошло в результате короткого замыкания в системах кондиционирования воздуха. На данный момент пожар полностью ликвидирован.