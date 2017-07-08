Турецкий рыбак взорвался при попытке распилить мину

2017-07-08 02:05 | www.oxu.az | 5

73-летний рыбак из Турции взорвался, пытаясь распилить пушечный снаряд времен Первой мировой войны.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета The Hurriyet.

Нашел он ее в городке Эренкой в центральной части провинции Чанаккале, северо-западной части Турции. Принес домой и, пытаясь открыть корпус, чтобы извлечь порох, начал пилить. Снаряд сдетонировал.

Местная полиция предположила, что взрывоопасный предмет датировался примерно 1915 годом и сохранился со времен Дарданелльской операции на Галлипольском полуострове.

Казим Перчин - так зовут погибшего - судя по всему, увлекался коллекционированием антикварных предметов. В его доме в Чанаккале 6 июля полиция обнаружила немало исторических артефактов: в частности, 112 предметов времен Османской и Римской империи, 54 исторические монеты, серебряные, бронзовые и медные монеты, бинокли, различные виды бинокуляров, ятаган, двуствольную винтовку, компас, крест.

Найденные артефакты были доставлены в Военный музей Чанаккале и местный археологический музей.

С.Б.

