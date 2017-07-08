США и Россия договорились по Сирии

2017-07-08 02:36 | www.oxu.az | 5

США и Россия достигли договоренности по карте линии соприкосновения конфликтующих сторон на юго-западе Сирии.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил высокопоставленный представитель госдепа США.

По его словам, одним из важных элементов достигнутого соглашения является то, что РФ и США «смогли достичь соглашения по карте линии соприкосновения» конфликтующих сторон на юго-западе Сирии.

Он отметил, что стороны должны будут предпринять также дополнительные меры, чтобы укрепить это перемирие. «Эти шаги будут включать дополнительное размещение наблюдателей в области», — сказал дипломат.

C.Б.

