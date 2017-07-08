Число жертв наводнений на юго-западе Японии достигло 15 человек

2017-07-08 05:16 | www.apa.az | 5

Число жертв наводнений и паводков на юго-западе Японии в префектурах Фукуока и Оита достигло 15 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телекомпания NHK.

За истекшие сутки были найдены тела еще 9 человек. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести.

В двух префектурах в эвакуационных пунктах живут 2,2 тысячи человек. На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. С некоторыми населенными пунктами нет связи.