В Азербайджане 85% преступлений не представляют общественной опасности - замминистра

2017-07-08 00:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С начала года в Азербайджане было зарегистрировано 13 182 преступления, 85,6 процентов которых не представляют общественной опасности.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов в пятницу на заседании коллегии министерства, посвященном итогам работы в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам, говорится в сообщении ведомства.

По его словам, общая раскрываемость преступлений увеличилась на 1,3 процента и составила 85,7 процента.

Замминистра также отметил, что за отчетный период в Азербайджане было обезврежено 536 преступных группировок.