Боевики ИГ взяли ответственность за атаку на египетских военных на Синае

2017-07-08 03:17 | www.trend.az | 8

Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на военные объекты Египта на севере Синайского полуострова, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, двое террористов-смертников подорвали себя в автомобилях. В атаке также принимал участие ряд боевиков.

Число жертв нападений боевиков на военные объекты Египта на севере Синайского полуострова возросло до 23 человек, еще 33 получили ранения.

Ранее официальный представитель египетской армии сообщил, что при нападениях были убиты и получили ранения в общей сложности 26 военных. При этом силовики в ходе столкновений уничтожили более 40 боевиков. На официальной странице египетской армии в сети Facebook опубликованы фото убитых боевиков — все они были одеты в форму, похожую на военную.

Большое число жертв среди египетских военных объясняется тем, что при нападении боевики использовали заминированные автомобили.

В ходе операции по преследованию боевиков также было уничтожено как минимум шесть автомобилей, которые использовались террористами. В течение дня военные продолжали поиски и преследование боевиков на севере Синайского полуострова с применением боевой авиации.

Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.