Во второй день саммита G20 Путин встретится с Макроном и Эрдоганом

2017-07-08 04:32 | www.trend.az | 5

Президент РФ Владимир Путин в субботу продолжит встречи с иностранными лидерами "на полях" саммита G20 в Гамбурге. В частности, он проведёт переговоры с главами Франции и Турции, передает "Интерфакс".

Договоренность о встрече с Эммануэлем Макроном была достигнута в ходе недавней поездки российского президента в Париж. Его помощник Юрий Ушаков рассказал, что в Гамбурге предполагается "обстоятельно обсудить основные международные вопросы, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом".

"По Сирии и у России, и у Франции общие приоритеты: сохранение территориальной целостности САР, ее государственности и светского характера, искоренение там террористической угрозы, проведение политических реформ, принципы которых должны быть выработаны в ходе инклюзивного межсирийского диалога", - сказал Ушаков.

"Планируется, что лидеры России и Франции продолжат обмен мнениями по ситуации на Украине", - добавил Ушаков.

Также на субботу запланированы переговоры Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. В числе тем обсуждения - актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в экономической сфере. Например - реализация проектов газопровода "Турецкий поток" и строительства АЭС "Аккую".

"При обсуждении международных и региональных вопросов основной акцент ожидается на проблематике сирийского урегулирования. Тесное взаимодействие России и Турции позволило установить в Сирии режим прекращения боевых действий, наладить межсирийские консультации в астанинском формате. На повестке дня - реализация концепции зон деэскалации", - рассказал помощник главы государства.

В этот же день президент РФ встретится с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. "В сфере энергетики предполагается обсудить проект "Северный поток-2" и поставки газа в Европу через "Турецкий поток", перспективы возобновления энергодиалога Россия-ЕС", - сказал Ушаков.

При этом он отметил, что "стратегический экспорт российских энергоресурсов обеспечивает устойчивое функционирование европейской экономики".