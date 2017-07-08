Число жертв наводнений в Японии достигло 15 человек

2017-07-08 05:38 | www.trend.az | 8

Число жертв наводнений и паводков на юго-западе Японии в префектурах Фукуока и Оита достигло 15 человек, еще 14 человек числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Ранее сообщалось о шести погибших. За истекшие сутки были найдены тела еще 9 человек. Все они обнаружены под развалами или на затопленных после разлива рек участках.

Еще 14 человек числятся пропавшими без вести. Однако эту цифру нельзя считать точной, так как во многие населенные пункты перекрыты дороги из-за оползней или принесенных потоком деревьев, и составить полную картину бедствия пока не представляется возможным, сообщает телекомпания.

По данным агентства Киодо, число пропавших без вести превышает 20 человек. В двух префектурах в эвакуационных пунктах живут 2,2 тысячи человек.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. С некоторыми населенными пунктами нет связи.