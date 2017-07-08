Трамп охарактеризовал первый день саммита G20 в Гамбурге как отличный

2017-07-08 06:30 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп назвал отличным первый день саммита G20.

"Отличный первый день встречи мировых лидеров на саммите G20. В предвкушении второго дня!", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter, передает РИА Новости.

Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля. На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.