John Bass: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

2017-07-08 00:41 | www.trend.az | 1

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Türk ordusu ile yakın temas halinde bulunduklarını belirterek, "Biz güçlü şekilde Türkiye'nin kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz ve Suriye topraklarını Türkiye'ye saldırı düzenlemek için kullanan hiçbir grubu desteklemiyoruz." dedi.

Büyükelçi Bass, ABD'nin bağımsızlığının 241. yılı dolayısıyla büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki askeri hareketliliği ve Afrin'e yönelik olası bir operasyon düzenlemesi hakkında yöneltilen soru üzerine Büyükelçi Bass, ABD'nin Suriye'deki önceliğinin terör örgütü DEAŞ'la mücadele olduğunu belirtti.

Bass, "DEAŞ'ın ABD'ye, Türkiye'ye, Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelere karşı bir tehdit oluşturmamasını garantilemek için biz, DEAŞ'la mücadeleye odaklanılmasının, koalisyon için önemli olduğunu ve öncelik taşıdığını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Türk ordusu ile yakın temas halindeyiz"

DEAŞ'ın kontrolünde olan bölgelerin giderek küçüldüğünü aktaran Bass, Suriye'de savaşan güçlerin DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlardaki çatışma ihtimalini azaltmak için daha yakın bir iş birliği içinde olması ve bilgi paylaşımı yapması gerektiğini kaydetti.

Bass, "Türk ordusu ile yakın temas halindeyiz. Biz güçlü şekilde Türkiye'nin kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz ve Suriye topraklarını Türkiye'ye saldırı düzenlemek için kullanan hiçbir grubu desteklemiyoruz. Biz, tüm koalisyon üyesi ülkeler için DEAŞ'ın son kalelerinin yok edilmesine odaklanılmasına devam edilmesi gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve ABD arasındaki askeri iş birliğinin önemine değinerek, "İki ülke orduları arasındaki yakın iş birliği devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması konusunda Türk hükümetini desteklediklerini vurgulayan Bass, böyle bir suçu işleyenlerin sonuçlarına katlanacağını bildirdi.

Büyükelçi Bass, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade talebi hakkında ise konunun yasal bir süreç olduğunu, iki ülke Adalet Bakanlıkları'nın birlikte çalışmayı sürdürdüğünü ve Türkiye'nin sunduğu belgelerin incelendiğini ifade etti.

Kaynak: Milliyet