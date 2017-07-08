Орнеллу Мути приговорили к штрафу в 500 евро за подделку больничного ради ужина с Путиным

2017-07-08 07:49 | www.trend.az | 3

Суд приговорил итальянскую актрису Орнеллу Мути к штрафу в 500 евро и условному тюремному заключению на полгода за подделку больничного, передает "Интерфакс" со ссылкой на Il Gazzettino.

Таким образом, суд смягчил ранее вынесенный приговор, который обязывал ее выплатить 600 евро и отбыть 8 месяцев в тюрьме.

Актриса также обязана возместить судебные издержки в размере 3,5 тысяч евро театру в городе Порденоне, который подал против нее иск.

В 2010 году Мутти воспользовалась фальшивой справкой для того, чтобы перенести спектакль со своим участием по состоянию здоровья. Однако СМИ сообщили о том, что в вечер, на который был назначен спектакль, Мути видели на благотворительном ужине в Петербурге, на котором также присутствовал президент Владимир Путин.