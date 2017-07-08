Вопрос финансирования строительства ж/д Астара-Решт решится к осени - посол

2017-07-08 08:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вопрос с финансированием строительства железной дороги Астара-Решт в Иране в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" будет решен в течение ближайших двух месяцев, сказал Trend посол ИРИ в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Строительство участка Решт-Астара обойдется Ирану в 1,1 миллиарда долларов, часть из этих средств - 500 миллионов долларов - планируется привлечь в качестве кредита у правительства Азербайджана.

Годом ранее стороны создали рабочую группу по выделению кредита.

(Авторы: Максим Цурков, Далга Хатыноглу)

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