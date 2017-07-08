Глава итальянского региона обратился в полицию, обнаружив в своём столе 25 тысяч евро

2017-07-08 09:05 | www.oxu.az | 5

Президент автономной итальянской области Валле-Д’Аоста вызвал полицию, когда нашёл в своём письменном столе 25 тысяч евро, передает Oxu.Аz со ссылкой на Quotidiano.

По словам главы области Пьерлуиджи Маркуиса, деньги он нашёл во время ремонта в кабинете. Конверт с крупной суммой был под крышкой письменного стола.

Правоохранителям теперь предстоит выяснить происхождение денег. Следователи уже занялись изучением дат выпуска банкнот.

Местная прокуратура открыла расследование.

Отмечается, что Маркуис занял пост главы региона в марте нынешнего года. До этого в течение девяти лет эту должность занимал Аугусто Ролландина.