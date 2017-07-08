Меркель осудила действия антиглобалистов в Гамбурге

2017-07-08 09:17 | www.oxu.az | 4

В Гамбурге возросло число полицейских, раненных в столкновениях с антиглобалистами.

В городе, где проходит саммит «Большой двадцатки», левые активисты жгут автомобили и бросают в сдерживающих их правоохранителей «коктейли Молотова», передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По последним данным, пострадали 197 сотрудников полиции. Также госпитализированы 14 демонстрантов, при этом у 11 тяжелые ранения.

Действия протестующих осудила хозяйка саммита G20 — канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы провели хорошие дискуссии, но имела место вспышка насилия. Насильственные протесты представляют угрозу для людей — полицейских, жителей, они неприемлемы», - заявила политик.

По словам Меркель, полиция «выполняет тяжелую работу» и власти это ценят.

В связи с выступлениями организаторы саммита из соображений безопасности внесли изменения в программу для супруг мировых лидеров.