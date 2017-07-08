Трамп охарактеризовал первый день саммита G20 в Гамбурге как отличный

2017-07-08 09:33 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп назвал отличным первый день саммита G20.

«Отличный первый день встречи мировых лидеров на саммите G20. В предвкушении второго дня!», - написал Трамп в своем микроблоге Twitter, передает Oxu.Аz со ссылкой РИА Новости.

Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля. На полях саммита «большой двадцатки» состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.