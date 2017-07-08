Драка между соседями в Баку: Есть раненые

2017-07-08 09:42 | www.oxu.az | 9

В Баку между соседями произошла массовая драка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Нахимова в Хатаинском районе.

Минара Алиева 1963 г.р. и ее сын, Сехран Гулиев 1982 г.р. по неизвестным причинам подрались с 4 людьми, живущими по соседству.

В результате мать и сын пострадали и были госпитализированы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали драчунов.

Ведется расследование.

З.Г.

