Драка между соседями в Баку: Есть раненые
2017-07-08 09:42 | www.oxu.az | 9
В Баку между соседями произошла массовая драка.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Нахимова в Хатаинском районе.
Минара Алиева 1963 г.р. и ее сын, Сехран Гулиев 1982 г.р. по неизвестным причинам подрались с 4 людьми, живущими по соседству.
В результате мать и сын пострадали и были госпитализированы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали драчунов.
Ведется расследование.