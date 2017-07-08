Владимира Этуша выписали из больницы

2017-07-08 09:53 | www.oxu.az | 6

Народного артиста СССР Владимира Этуша выписали из больницы.

Как передает Oxu.Az, об этом РЕН ТВ сообщили в справочной службе НИИ имени Склифосовского.

«Пациент выписан», - рассказали в медицинском учреждении.

Планируется, что артист вернется на сцену Театра имени Вахтангова в начале сентября.

Этуш попал в больницу 26 июня. Он был госпитализирован после падения с лестницы. «Нейрохирургическая реанимация, состояние тяжелое», - описывали ситуацию врачи.

Через два дня стало известно, что 95-летнего актера перевели в обычную палату.

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, премии «Золотая маска». Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».

A.C.

