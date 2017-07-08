В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся 112 лет

2017-07-08 10:05 | www.oxu.az | 3

Температура воздуха в американском городе Финикс (штат Аризона) прогрелась в пятницу до 47,2 градуса по Цельсию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, таким образом побит рекорд, державшийся 112 лет.

Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что температура в Финиксе достигала 47,2 градуса в пятницу. До сих пор рекордно высоким считался показатель 46,1 градуса, зафиксированный в 1905 году.

З.Г.

