Таджикистан и Германия активизируют дальнейшее сотрудничество

2017-07-08 10:02 | www.trend.az | 4

Посол Таджикистана в Германии Маликшо Негматов 7 июля встретился с руководителем Управления Федерального министерства иностранных дел Германии по Центральной Азии, Кавказу и Восточной Европе Михаелом Зибертом.

Как сообщили НИАТ «Ховар» Посольстве Таджикистана в Германии в ходе встречи стороны выразили свою удовлетворенность уровнем двусторонних многогранных отношений в первой половине текущего года и одновременно выразили надежду, что этот процесс в дальнейшем будет активизирован.

Стороны считают проведение предстоящих межправительственных консультаций и политических консультаций между министерствами иностранных дел обеих дружественных стран во второй половине 2017 года целесообразными и своевременными.