Иордания подтвердила участие в саммите ОИС в Астане на высоком уровне

2017-07-08 10:04 | www.trend.az | 7

Иордания подтвердила участие в саммите ОИС по науке и технологиям в Астане на высоком уровне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В Аммане Специальный представитель Президента РК по вопросам Организации исламского сотрудничества, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акылбек Камалдинов провел переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел и экспатриантов, Государственным министром по правовым вопросам Иорданского Хашимитского Королевства Бишром Хасауной и казахстанско-иорданские политические консультации.

На встрече с Государственным министром стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, актуальные международные и региональные проблемы, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Особое внимание было уделено вопросу организации официального визита Короля Иордании Абдаллы II бен Хусейна в Казахстан. Государственный министр Иордании заверил, что он непременно доведет до внимания иорданского монарха предложения казахстанской стороны и официальный Амман внимательно рассмотрит данный вопрос.

Б. Хасауна высоко оценил усилия Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по урегулированию глобальных и региональных проблем. По словам государственного министра, иорданская сторона придает особую значимость роли Астанинского процесса в деле установления мира и стабильности в Сирии и выражает надежду на то, что казахстанская площадка переговоров будет способствовать разрешению сирийского кризиса.

Во время встречи было отмечено, что Амман рассматривает Астану в качестве близкого и дружественного партнера и проявляет заинтересованность развивать и укреплять двусторонние отношения. Б.Хасауна заверил, что Иордания на высоком уровне примет участие в первом Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям 10-11 сентября 2017 г. в Астане.

Заместитель министра иностранных дел РК информировал о недавних важных событиях в Казахстане, в том числе о прошедшем саммите ШОС и открытии Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». А.Камалдинов пригласил иорданскую сторону посетить выставку, отметив, что она могла бы стать эффективной платформой для расширения двустороннего сотрудничества.

В ходе первых в истории двусторонних отношений политических консультаций А.Камалдинов и глава иорданской делегации Генеральный секретарь министерства иностранных дел и экспатриантов Иордании Зейд аль-Лаузи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и социально-культурной сферах, состояние и перспективы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, а также текущую ситуацию в регионе Ближнего Востока.

На консультациях была достигнута договоренность о качественном исполнении Протокола 4-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, состоявшегося 7-8 сентября 2016 года в Астане. Стороны также договорились конструктивно сотрудничать по линии международных организаций, в том числе в рамках членства Казахстана в СБ ООН в 2017-2018 годы.