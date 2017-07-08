В правительстве Туркменистана произведены кадровые назначения

2017-07-08 10:17 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения в правительстве, сообщает в субботу местный телеканал "Алтын Асыр".

Мухамметгулы Мухаммедов освобожден от должности министра финансов Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

На этом посту его заменил Гочмырат Мырадов, до этого занимавший пост заместителя министра финансов.

Чары Атаев освобожден от должности министра строительства и архитектуры за серьёзные недостатки, допущенные в работе и как скомпрометировавший себя в качестве руководителя.

Временное исполнение обязанностей министра в этом секторе возложено на заместителя министра строительства и архитектуры Чарыяра Ахмедова.

Кроме того, президентским указом Алладурды Атаев освобожден от должности председателя Национального космического агентства при президенте Туркменистана в связи с выходом на пенсию.

На это место назначен Ашыр Гараев, ранее занимавший должность заместителя министра связи Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)