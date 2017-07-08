Азербайджанская продукция на рынках Африки – ФОТО

2017-07-08 10:27 | www.oxu.az | 6

В супермаркетах Casino, Al-Gamil и Cash Center в Джибути впервые в Африке осуществляется продажа азербайджанских товаров.

Как сообщается в поступившем в Oxu.Az пресс-релизе, Casino является французской сетью супермаркетов, а Al-Gamil - сетью супермаркетов из ОАЭ.

На прилавках супермаркетов можно найти соки, чай, консервированные овощи и сухофрукты азербайджанских компаний Gilan Holding, Azersun Holding, ЗАО Aznar, ООО Az-Granata, Delta Group, ООО Şami Keçi Fermasi, Xurcun, косметическую продукцию компании Gazelli Group, а также азербайджанскую сельскохозяйственную продукцию.

С.Б.

