В правлении азербайджанской "дочки" российского банка произошли изменения

2017-07-08 10:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Игорь Окаев покинул состав правления Банка ВТБ (Азербайджан), сообщает в субботу официальный сайт банка.

Окаев был назначен членом правления ВТБ (Азербайджан) в 2016 году. До этого работал в таких азербайджанских банках, как AccessBank и Unibank.

Согласно информации на сайте банка, в настоящее время его должность остается вакантной.

Таким образом, в составе правления ВТБ (Азербайджан) остались председатель Евгений Кирин и член правления Вадим Клименко.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. В настоящее время 51 процент акций принадлежит ПАО Банк ВТБ, 48,99 процента - AtaHolding и 0,01 процента физическому лицу. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.

По данным на конец первого квартала, активы банка составили 429,43 миллиона манатов, кредитный портфель - 304,54 миллиона манатов. Уставный капитал банка в отчетный период составил 50,82 миллиона манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)