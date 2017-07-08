Способы зарядить Iphone за 5 минут

2017-07-08 10:36 | www.oxu.az | 5

Эксперты рассказали, как можно сократить время зарядки iPhone до пяти минут.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, советы специалистов помогут в разы сократить время для зарядки смартфона. Для этого нужно воспользоваться источником питания для планшета IPad Pro: он наилучшим образом заполняет гаджет энергией и позволяет уменьшать процесс зарядки.

Также специалисты советуют во время зарядки переводить телефон в режим «в самолете», который позволяет не расходовать энергию на смс-сообщения и фиксацию сигнала. Также не стоит включать дисплей для отслеживания уровня заряда батареи, так как на эти действия тратится дополнительная энергия.

Эксперты отметили, что уменьшить время зарядки до пяти минут получится только в моделях не старше iPhone 6. А при зарядке смартфона до уровня 100%, используя советы экспертов, можно сэкономить целый час.