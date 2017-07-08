Мэр Нью-Йорка выступит на антитрамповском митинге в Гамбурге

2017-07-08 10:39 | www.trend.az | 4

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в субботу выступит перед демонстрантами в Гамбурге, где на фоне масштабных протестов проходит саммит Большой Двадцатки. Мэр расскажет об американских ценностях, демократии и выступит против риторики президента США Дональда Трампа, сообщили местные СМИ в пятницу, передает РИА Новости.

Де Блазио, как ожидается, станет главным спикером на митинге в защиту климата и социального равенства, который наблюдатели уже нарекли антитрамповским.

"Мы рады сообщить, что мэр Нью-Йорка будет главным спикером на нашем ралли в защиту прав человека и демократии", — сообщили организаторы митинга Hamburg Zeigt Haltung в своем Twitter аккаунте.

По информации The Hill, именно эта организация оплачивает поездку Де Блазио на митинг.

"Важно, чтобы лидеры из США могли на местном уровне по всему миру противостоять риторике и политике администрации Трампа", – прокомментировал агентству Блумберг поездку мэра его пресс-секретарь Эрик Филлипс.

По его словам, мэр Нью-Йорка "поделится с международной аудиторией нью-йоркскими и американскими ценностями". Мэр Нью-Йорка демократ Де Блазио открыто полемизирует с Трампом по целому ряду вопросов. Так, после решения администрации Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, Де Блазио заявил, что Нью-Йорк продолжит выполнять наложенные соглашением обязательства.

Мэр, который причисляет себя к популистам, отправился в Гамбург еще вечером в четверг и в пятницу, как сообщается, провел ряд встреч и переговоров с местными представителями.

Дома в Нью-Йорке решение Де Блазио принять участие в митинге в Германии всего через несколько дней после того, как во время празднования дня независимости на своем посту была убита офицер полиции, вызвало серьезную критику не только со стороны его политических оппонентов, но и полицейских. Как заявил газете The Washington Post глава одного полицейского профсоюза мегаполиса Эд Муллинис, "будучи мэром Нью-Йорка, тебе не место в мировой политике. У тебя есть роль в Нью-Йорке, городе, где только что в результате покушения был убит офицер полиции", — сказал Муллинис. Противники Де Блазио также отмечают, что ради поездки в Гамбург он пренебрег церемонией принятия клятвы более полутысячи новобранцев полицейской академии города.