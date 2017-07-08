Налоговую систему Беларуси необходимо сделать более простой и понятной - Лукашенко

2017-07-08 10:42 | www.trend.az | 4

Налоговую систему Беларуси необходимо сделать более простой и понятной. Об этом говорится в поздравлении главы государства Александра Лукашенко работников налоговых органов Беларуси по случаю их профессионального праздника, передает Белта.

"Сегодня белорусская налоговая система активно развивается и совершенствуется, и вам необходимо сделать ее более простой и понятной для населения, органов власти, представителей отечественного и иностранного бизнеса. Это станет весомым вкладом в стимулирование деловой инициативы, привлечение в экономику республики внутренних и зарубежных инвестиций, реализацию важнейших социальных программ", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что от эффективности деятельности налоговых органов во многом зависит благополучие народа и страны в целом. "Формирование у людей чувства гражданского долга, наполнение государственного бюджета, выявление и профилактика экономических правонарушений, создание условий для здоровой конкуренции среди субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей - вот далеко не полный перечень задач, стоящих перед вами", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что работники налоговых органов и впредь будут повышать свою квалификацию, внедрять передовые методы работы, плодотворно взаимодействовать с другими службами и ведомствами.