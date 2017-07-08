The Jerusalem Post: Мир должен требовать правосудия для Захры

2017-07-08 10:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Главная цель политической власти Армении - предотвратить урегулирование нагорно-карабахского конфликта и последний инцидент доказал это, пишет глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле Арье Гут в статье, опубликованной в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

"Этот кровавый инцидент еще раз подтвердил важность изменения статус-кво. Мировое сообщество не должно закрывать глаза на убийство безвинных людей ... Мир должен требовать ПРАВОСУДИЯ для ЗАХРЫ", - пишет Гут.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована. По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

В апреле прошлого года азербайджанская армия, подавляя армянскую вооруженную провокацию, провела успешное контрнаступление и освободила от оккупации тысячи гектаров азербайджанских земель, говорится в статье.

Очевидно, что, если резолюции Совета Безопасности ООН по азербайджано-армянскому конфликту не будут выполнены, в регионе Южного Кавказа по-прежнему будут жертвы среди гражданского населения, пишет Гут.

Непростительно, по мнению автора, что гражданские лица погибли, и самой страшной новостью стало то, что жертвой в результате последней армянской провокации стала в том числе маленькая девочка из физулинского села. Существует множество резолюций ООН, и они должны соблюдаться. Главный вопрос заключается в том, как это сделать - как выполнять эти резолюции, пишет Гут.

"В противном случае неизбежно наличие еще большего числа безвинных жертв. Это подводит к вопросу о том, насколько серьезно стороны заинтересованы в решении этого конфликта в соответствии с международным правом", - пишет автор, добавляя, что полная ответственность за военную провокацию на оккупированных территориях Азербайджана лежит исключительно на военно-политическом руководстве Армении.

"Я обращаюсь к цивилизованному миру, которому нравится говорить о правах человека и демократии. Захра была просто прекрасной маленькой девочкой во всех аспектах этого слова. Какова была вина двухлетней азербайджанской девочки, которая только начинала жить, сделала первые шаги, начала учиться говорить? Она хотела играть в игрушки, наслаждаться жизнью, обнимать отца и мать, быть счастливой с родителями, ходить в детский сад, а затем в школу..Армянские фашисты и террористы прервали ее жизнь. Единственным "минусом" Захры было то, что она была азербайджанкой", - пишет автор.

Все последние заявления и реальные действия Сержа Саргсяна, по мнению Гута, в том числе жестокое убийство азербайджанской девочки Захры и ее бабушки, еще раз доказывают, что Саргсян - абсолютно безответственный и недальновидный политик. Он остался тем же террористом, который случайно поднялся на волне карабахского сепаратизма на первый план политической жизни Армении. Во всех своих выступлениях, далеких от дипломатии, он пытается оправдать агрессивную политику своей страны, доказывая, что фактически он остался тем же самым Саргсяном, которому полностью чужды такие понятия, как дипломатия и международные отношения, что еще раз подтверждает его низкий уровень политической культуры, пишет Гут.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Эльмира Таривердиева)