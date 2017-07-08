Трамп назвал президента Мексики другом, но потребовал заплатить за стену

2017-07-08 10:55 | www.oxu.az | 3

Американский лидер Дональд Трамп встретился с главой мексиканского государства Энрике Пенья Ньето на саммите глав 20 мировых держав в Гамбурге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал ABC News, Трамп назвал лидера соседней страны своим другом. Он также рассказал репортерам, что стороны затронули тему Североамериканского соглашения о свободной торговле - NAFTA.

В то же время Трамп заявил, что все еще хочет, чтобы за строительство стены на границе с Мексикой платили бы сами мексиканцы.

«Абсолютно точно», - сказал президент США журналисту, спросившему его, настаивает ли глава Белого дома на том, чтобы Мексика платила за стену.

Пенья Ньето и Трамп были провести встречу еще в феврале, но президент Мексики отменил ее после подписания американским коллегой документов, касающихся возведения укрепления.