В Азербайджане у 85 детей выявлена сердечно-сосудистая недостаточность, а у 30 - врожденные сердечные пороки

2017-07-08 10:59 | www.apa.az | 4

«В рамках программы, реализуемой Министерством здравоохранения и Фондом Ростроповича, за 4 месяца в Республиканском перинатальном центре был проведен скрининг (профилактическое обследование) 275 новорожденных. У 85 детей была выявлена сердечно-сосудистая недостаточность, а у 30 детей - врожденные сердечные пороки».

Как передает АПА, об этом сообщила директор Республиканского перинатального центра, председатель Комиссии по оказанию помощи при родах Министерства здравоохранения Севиндж Мамедова на заседании коллегии.

Она отметила, что в 2016 году по сравнению с 2007 годом материнская смертность сократилась с 35,5 промилле до 13, 8 промилле. «Уровень смерти от синдрома дыхательных расстройств значительно сократился, в 2015 году составил 10,9%, в 2016 году - 8,4%».

С.Мамедова добавила, что в отличие от предыдущих годов в 2016 году в результате внедрения сурфактантной терапии и новых технологий респираторных поддержки удалось спасти 135 из 295 новорожденных с недостаточным весом.