В Мадриде на музыкальном фестивале погиб акробат – ВИДЕО

2017-07-08 11:05 | www.oxu.az | 7

На музыкальном рок-фестивале Mad Cool в Мадриде во время выступления погиб акробат.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом в своем Твиттере сообщили участники американской группы Green Day.

«Мы только что получили со сцены фестиваля Mad Cool тревожные новости. Очень смелый артист по имени Педро погиб сегодня вечером в результате трагического несчастного случая», - написали музыканты.

Молодой человек сорвался перед выходом группы, примерно в 23:00.

Администрация фестиваля подтвердила, что молодой человек упал с высоты 28 метров, и выразила свои сожаления по этому поводу, а также соболезнования семье артиста на официальном сайте Mad Cool.

Организаторы отметили, что 8 июля, в третий день фестиваля, память погибшего почтут минутой молчания.

Э.Ш.