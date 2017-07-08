Статус-кво в нагорно-карабахском конфликте более неприемлем – депутат Бундестага

2017-07-08 11:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Нынешний статус-кво, в рамках которого более 20 лет с ужасными последствиями для внутренне перемещенных лиц продолжается оккупация Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана, более неприемлем, сказал член Бундестага от Христианско-демократического союза Германии Марко Вандервиц в ответ на запрос Европейского азербайджанского общества.

«Совет Безопасности ООН уже несколько раз требовал вывода армянских войск. Эти резолюции необходимо, наконец, выполнить с тем, чтобы избежать любых жертв и установить мир на Южном Кавказе», - сказал Вандервиц.

Он отметил, что на этой неделе безвинные мирные жители, к сожалению, вновь стали жертвами продолжающегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха - женщина и ее двухлетняя внучка погибли в результате минометной атаки армянских ВС, а еще одна тяжелораненая мирная жительница азербайджанского села, которая также пострадала в результате армянской атаки, получает интенсивное медицинское лечение.

«Мы очень обеспокоены новостью о дальнейшей эскалации конфликта», - сказал Вандервиц, добавив, что только переговоры могут привести к долгосрочному решению.

«Поэтому нужно немедленно прекратить любые нападения на гражданское население», - сказал он.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова)