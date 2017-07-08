ГЭЦ проведет 14 июля экзамены в вузы по II и III группам специальностей

2017-07-08 11:11 | www.apa.az | 5

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 14 июля экзамены в вузы по II и III группам специальностей.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, подавшие заявления для участия в экзамене, могут распечатать «пропускной лист на экзамен».

Наравне с пропускным листом абитуриентам представляется также выписка из «Памятки». Здесь абитуриентам даны важные рекомендации, связанные с экзаменационным процессом, положения, которым они должны следовать и другие ценные сведения.

На экзамене абитуриенты должны иметь при себе удостоверение личности и «пропускной лист на экзамен». В случае отсутствия одного из указанных документов или же несоответствия документов абитуриент не будет допущен к экзамену.