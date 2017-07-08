В Армении рассказали о состоянии своих раненых

2017-07-08 11:14 | www.oxu.az | 5

Состояние раненных в результате обстрела азербайджанской армии армянских солдат расценивается как крайне тяжелое.

Как передает Oxu.Az, об этом издание Tert.am сообщает со ссылкой на врачей.

«Состояние военнослужащего, получившего ранение в области головы, продолжает оставаться крайне тяжелым», - отметили врачи.

В состоянии второго военнослужащего также не наблюдается положительной динамики.

«Оба подключены к аппарату искусственного дыхания. В состоянии третьего военнослужащего также нет изменений, со вчерашнего дня оно оценивается как нормальное, он получил ранение в ногу», - подчеркнули в госпитале.

Напомним, что накануне Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по скоплению армянских солдат. В результате удара азербайджанской армии были уничтожены несколько единиц военной техники противника и убито много солдат.

Минобороны Армении подтвердило лишь ранение трех своих военнослужащих.

Э.Ш.

