Рабочий великолепно исполнил мугам – ВИДЕО

2017-07-08 11:20 | www.oxu.az | 5

Пение рабочего из Азербайджана вызвало большой интерес пользователей социальных сетей.

Как передает Oxu.Az, рабочий во время перерыва исполнил мугам. Великолепное исполнение было высоко оценено пользователями социальных сетей, прославив рабочего.

Рабочего зовут Садай, он выходец из Карабаха.

Заслуженный артист, кеманчист Эльнур Ахмедов прокомментировал данное видео:

«Исполнение было представлено на основе мугама «Bayatı-Qacar». Вначале две-три минуты оно озвучено в форме стиха, а потом исполняется газель известного газельхана Гаджи Маила «Vətəndir». Чувствуется, что исполнитель всегда внимательно слушал профессиональных ханенде».

Айтен Садыгзаде

Видео: «Yeni Avaz»

