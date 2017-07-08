Турция имеет право на самооборону – посол США

2017-07-08 11:29 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турция имеет право на самооборону, сказал посол США в этой стране Джон Басс, пишут в субботу турецкие СМИ.

По его словам, США не поддерживают каких-либо группировок в Сирии, которые представляют угрозу для безопасности Турции.

Басс отметил, США и силы международной коалиции нацелены на борьбу с террористической организацией «Исламского государство» (ИГ), представляющей большую угрозу для Турции, США и Европы.

Отметим, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не против новой военной операции Турции в Сирии.

Эрдоган отметил, что Анкара и Москва обсудили детали возможной новой военной операции на территории Сирии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu