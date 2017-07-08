Возвращавшиеся из Алханлы кази попали в аварию – ФОТО

2017-07-08 11:35 | www.oxu.az | 4

Кази Натиг Мехдиев и Ульфет Гасанов, возвращавшиеся с поминок из села Алханлы, попали в аварию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azvision, инцидент произошел на дороге Алят.

Ульфет Гасанов рассказал, что не получил серьезных травм:

«Мы отправились в Физули, чтобы посетить могилу убитой армянами двухлетней Захры и ее бабушки. Аварии произошла на дороге Алят по возвращении из Агдама. Чувствуем себя хорошо, не получили серьезных травм».

З.Г.

