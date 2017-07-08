К сведению абитуриентов, сдающих экзамен 14 июля
2017-07-08 11:45 | www.oxu.az | 4
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 14 июля проведет экзамены в вузы по II и III группам специальностей.
Как сообщили Oxu.Az в ГЭЦ, абитуриенты, подавшие заявления для участия в экзамене, могут распечатать «пропускной лист на экзамен».
Наравне с пропускным листом абитуриентам представляется также выписка из «Памятки». Здесь абитуриентам даны важные рекомендации, связанные с экзаменационным процессом, положения, которым они должны следовать и другие ценные сведения.
На экзамене абитуриенты должны иметь при себе удостоверение личности и «пропускной лист на экзамен». В случае отсутствия одного из указанных документов или же несоответствия документов абитуриент к экзамену допущен не будет.