Азербайджанские пианисты-виртуозы посвятили концерт Сергею Рахманинову (ФОТО)

2017-07-08 11:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся вечер классической музыки, посвященный русскому композитору, пианисту, дирижёру Сергею Рахманинову, сообщает Trend Life.

Концерт стал знаковым событием в культурной жизни города. Он вызвал огромный интерес у публики, ведь в программе заявлены выступления выдающихся азербайджанских пианистов - ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), народного артиста СССР Фархада Бадалбейли, директора Государственной филармонии, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и проректора БМА по международным вопросам, народной артистки Азербайджана Егяны Ахундовой.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители литературы, культуры и искусства, многочисленные поклонники как творческого наследия Сергея Рахманинова, так и виртуозного исполнительского мастерства азербайджанских пианистов.

Вечер открылся Концертом №2 для фортепиано с оркестром в исполнении Егяны Ахундовой в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного деятеля искусств Эльшада Багирова. Произведение великого русского композитора в исполнении Егяны Ахундовой прозвучало одухотворенно и волнующе. Музыканты оркестра под управлением маэстро Багирова продемонстрировали неповторимую манеру исполнения и глубокое, насыщенное звучание. За потрясающее исполнение музыкального произведения благодарные зрители наградили пианистку и музыкантов бурными аплодисментами.

Во второй части программы многочисленных поклонников своим мастерством порадовали Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгезалзаде. Каждое выступление пианистов – это праздник для истинных меломанов. А видеть этих выдающихся музыкантов, блистательных пианистов на одной сцене, слышать их исполнение в тандеме – двойной праздник.

Во втором отделении симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли выступил под руководством заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. В программе прозвучала Сюита №2 для двух фортепиано и оркестра (4 части).

Публика, затаив дыхание, слушала сочинение. Феноменальная исполнительская техника, чувство формы, отношение к деталям; Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгезалзаде - не просто выдающиеся мастера, они являются ярким примером отношения к профессии, искусству, зрителям.

Пианистам, музыкантам оркестра и дирижеру рукоплескал весь зал. Зрители еще долго не отпускали пианистов со сцены, выражая благодарность за потрясающий вечер. И тогда Фархад Бадалбейли обратился к зрителям, спросив о том, какую часть сюиты они хотели бы вновь услышать, и из первого ряда незамедлительно послышалось: "четвертую!".

Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгезалзаде вновь сели за инструмент, подарив слушателям незабываемые переживания и ощущения. После того, как прозвучала последняя нота, в зале вновь раздались оглушительные аплодисменты.

(Автор: Джани Бабаева)