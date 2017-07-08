Стало известно, как накажут Орнеллу Мути, подделавшую справку ради ужина с Путиным – ВИДЕО

2017-07-08 11:52 | www.oxu.az | 7

Суд приговорил итальянскую актрису Орнеллу Мути, предоставившую «липовую» справку о болезни, к лишению свободы на 6 месяцев условно и выплате штрафа в 500 евро.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ren.tv.

Мути предоставила поддельную справку в 2010 году, когда должна была выступать в Порденоне. Актриса попросила пятидневный отдых из-за болезни, но в тот же вечер оказалась в Санкт-Петербурге на благотворительном ужине с участием президента России Владимиром Путиным. После этого администрация театра, где должно было пройти ее выступление, подала иск к актрисе.

Суд первой инстанции приговорил Мути к 8 месяцам заключения и 600 евро штрафа. Однако позже суд смягчил наказание.

Кроме того, актриса должна возместить Ассоциации театров Порденоне судебные убытки в размере 3600 евро.

Ранее Орнелла Мути в эксклюзивном интервью РЕН ТВ призналась, что мечтает получить российское гражданство.

A.C.

