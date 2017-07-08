Эльмар Мамедъяров о новых задачах азербайджанской дипломатии

2017-07-08 12:00 | www.oxu.az | 7

9 июля – профессиональный праздник сотрудников органов дипломатической службы.

В связи с этим Oxu.Az cо ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию заметки министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмара Мамедъярова

Азербайджан, обладающий тысячелетними традициями государственности, имеет богатую историю дипломатии. Сбалансированная дипломатия правителя Кавказской Албании Джаваншира в сложной геополитической обстановке, дипломатическая деятельность государств Атабеков, Ширваншахов, Гарагоюнлу являются незабываемыми и славными страницами истории нашей дипломатии.

В целом, стратегическое положение Азербайджана на историческом Шелковом пути обусловливало то, что он был одним из основных субъектов международных отношений, дипломатических и торговых связей времени. При Узун Гасане Аггоюнлу роль Азербайджана в связях между Востоком и Западом еще более возросла. Помимо восточных стран, с которыми Азербайджан поддерживал традиционные связи, ему удалось также установить широкие дипломатические отношения с европейскими государствами. Важную роль в переговорах с зарубежными странами играла мать Узун Гасана – Сара Хатун, единственная в то время на всем Востоке женщина-дипломат.

Хотя эпоха ханств сопровождалась политической разрозненностью, ханства на территории Азербайджана, исходя из своих интересов, поддерживали связи и вели дипломатические переговоры с ближними и дальними государствами.

Включение в начале XIX столетия Азербайджана в состав Царской России лишило Азербайджан свободной дипломатической деятельности. С образованием 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики наша страна вновь самостоятельно включилась в систему международных отношений. В 1919 году, когда азербайджанская дипломатия делала первые шаги, в Баку функционировали дипломатические представительства 16 иностранных государств, в том числе США, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Ирана, Польши и Украины.

До апреля 1920 года Азербайджан имел дипломатические представительства и генеральные консульства в Грузии, Армении, Иране, Турции, Украине и в других местах. После признания де-факто 11 января того же года на Парижской мирной конференции независимости Демократической Республики правительство Азербайджана подготовило законопроект об учреждении дипломатических представительств в Западной Европе и Америке.

Вслед за оккупацией Азербайджана большевистской Россией 30 декабря 1922 года на первом Всесоюзном съезде Советов в Москве был подписан договор о создании СССР, и независимая внешнеполитическая деятельность Азербайджана была полностью прекращена. 8 октября 1923 года приказом Совета народных комиссаров Азербайджанской ССР все функционировавшие в Азербайджане дипломатические представительства, за исключением представительств Турции и Ирана, были упразднены.

Лишь ближе к концу Второй Мировой войны – в 1944 году советская власть, руководствуясь своими широкими стратегическими интересами, создала Народный комиссариат иностранных дел, наряду с другими республиками, и в Азербайджанской ССР. Однако этот орган на протяжении многих лет существовал лишь формально.

Азербайджан, который вновь обрел независимость в ХХ веке в результате распада СССР, в качестве одного из важных атрибутов суверенитета стал определять внешнеполитическую деятельность.

После возвращения в тот сложный исторический период общенационального лидера Гейдара Алиева по настоятельному требованию азербайджанского народа к власти процесс построения национальной государственности, осуществляемый во всех сферах, охватил также систему Министерства иностранных дел. Великий лидер, обладавший стратегическим взглядом, дальновидностью и глубоким мышлением, исходя из исторического наследия и особенностей нашего геополитического положения, сформировал многовекторную и сбалансированную внешнеполитическую стратегию.

Сегодня президент Ильхам Алиев, опираясь на наследие Гейдара Алиева, успешно продолжает многовекторную и динамичную внешнюю политику, основанную на национальных интересах Азербайджана, в соответствии с новым этапом развития нашей страны, вызовами и требованиями времени ставит новые стратегические цели и добивается их.

Постоянно держа в центре внимания дипломатическую деятельность, глава государства одновременно проявляет особую заботу об этой сфере. Поэтому неслучайно, что, взяв за основу дату принятия 9 июля 1919 года временной инструкции о Секретариате Министерства иностранных дел Азербайджанской Демократической Республики, президент Ильхам Алиев 24 августа 2007 года подписал Распоряжение о том, чтобы отмечать 9 июля как день профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Выступая в этом году с содержательной и обширной речью на официальном приеме по случаю 28 Мая – Дня Республики, президент Ильхам Алиев, коснувшись таких судьбоносных для нашего народа вопросов, как образование первой в мусульманском мире демократической республики – Азербайджанской Демократической Республики и ее падение в результате внешнего вмешательства, повторное обретение Азербайджаном независимости с распадом Советского Союза, возвращение великого лидера Гейдара Алиева по требованию народа к власти, охарактеризовал нашу внешнюю политику следующим образом: «Азербайджан добился больших успехов во внешнеполитической сфере. Мы и впредь будем отстаивать свои национальные интересы на международной арене. Сегодня в мире нас знают, как страну, пользующуюся большим уважением. Растет число стран, желающих сотрудничать с нами. Ни с одной страной, кроме Армении, у нас нет проблем в двустороннем формате. Мы выдвинули целый ряд трехсторонних форматов сотрудничества».

На основе этой внешней политики, опирающейся на национальные интересы, Азербайджан смог сформировать в регионе и за его пределами атмосферу добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. Азербайджан, не входящий в военно-политические блоки, посредством этой политики доброй воли создал атмосферу «мягкой» безопасности, выступает в роли не «потребителя» безопасности за счет сторонних сил, а «производителя» собственными силами и гаранта безопасности в регионе. Азербайджан воспринимается как достойный и надежный партнер.

Расширяющееся сотрудничество нашей страны со странами Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, и осуществляемые взаимные визиты являются наглядным показателем роста числа стран, желающих быть партнерами с Азербайджаном.

Выражаясь словами политического теоретика Джозефа Ная, проводимая Азербайджаном политика могла бы называться Smart Power. Но осуществление Азербайджаном основанной на национальных интересах независимой внешней политики в столь сложном регионе и хаотичном миропорядке, где бушуют политические, экономические, военные кризисы, и его способность обеспечить свою безопасность, наверное, правильнее было бы назвать по сути и с лексической точки зрения Intelligent Power.

В своей программного и концептуального характера речи глава государства, учитывая наше историческое наследие, угрозы и вызовы современной системы международных отношений, поставил перед нашей внешней политикой новые задачи и поручения, которые можно классифицировать следующим образом:

-Урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, резолюциями Совета Безопасности ООН в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана на основе его территориальной целостности и суверенитета;

-С учетом отсутствия в Азербайджане внутренних источников риска и формирования основных угроз за пределами нашей страны – защита нашей страны от внешних рисков и обеспечение ее безопасности путем правильной политики и необходимых мер;

-Невмешательство во внутренние дела государств и поддержка межгосударственных отношений, отрицающих внешнее вмешательство;

-Избежание международных действий и инициатив, не отвечающих национальным интересам Азербайджана и интересам народа, и продолжение политики, основанной на национальных интересах;

-Расширение успешного сотрудничества Азербайджана с международными организациями и расширение нашей многосторонней дипломатии;

-Оставаясь приверженными нашим национально-духовным и религиозным ценностям, исходя из сформировавшегося веками богатого опыта – поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и мультикультурализма;

-Повышение конкурентоспособности национальной экономики, расширение экспорта и получение выхода на новые рынки на фоне мирового финансово-экономического кризиса и падения цен на нефть;

-Завершение строительства проектов TANAP и TAP в соответствии с графиком и начало функционирования Южного газового коридора;

-Завершение работ по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг.

На фоне обострения господствующих в мире кризисов и конфликтов, характерных для периода холодной войны геополитических раздоров, возникновения новых форм и проявлений терроризма, а также асимметричных угроз определенные главой государства стратегические цели в области внешней политики учитывают веление времени и нацелены на обеспечение устойчивого развития и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе.

Как отмечается в программной речи главы государства, урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта остается главным приоритетом нашей внешней политики. Перевод идеологии «Великой Армении», формировавшейся на протяжении более 200 лет, в военно-политическую плоскость и развязывание Арменией войны против Азербайджана с использованием силы, как результат, оккупация ею 20 процентов наших территорий и проведение политики этнической чистки в отношении более миллиона наших соотечественников являются главной угрозой нашей безопасности.

Позиция Азербайджана в урегулировании конфликта носит решительный и принципиальный характер – Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Азербайджан никогда не смирится с фактом оккупации, никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство. Именно так на основе воли азербайджанского народа изложена главой государства стратегическая позиция Азербайджана в переговорном процессе. Армения, которая, подвергнув 4 июля обстрелу из тяжелого оружия гражданское население в селе Алханлы Физулинского района, стала причиной гибели малолетней девочки, ее бабушки и ранения другой жительницы села, по существу, еще раз показала свое истинное лицо, продемонстрировала свою политику, направленную на подрыв путем провокаций переговорного процесса и усилий сопредседателей.

За минувший период на основе проактивной стратегии были приняты важные меры по предотвращению и разоблачению захватнической политики Армении в политико-дипломатической, военной, информационной, гуманитарной и других сферах. Данные меры обеспечили следующие успехи:

-Вся международная общественность, за исключением Армении, признает, поддерживает и уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в пределах его признанных на международном уровне границ. Эта позиция закреплена в известных резолюциях Совета Безопасности ООН, резолюциях и постановлениях ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Совета Европы, НАТО, Движения неприсоединения и других международных организаций, а также заявлениях и двойных документах других государств на двусторонней основе;

- Попытки Армении перенести военную оккупацию территорий Азербайджана в политическую плоскость и даже легитимизировать оккупацию под предлогом самоопределения потерпели крах. Международная общественность не признала и никогда не признает результатов военной оккупации Арменией территорий Азербайджана с применением силы. Напротив, в известных резолюциях СБ ООН, резолюциях и заявлениях ОИС и документах других международных структур осуждаются оккупация азербайджанских территорий и насильственное изменение признанных границ государств;

-Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и вся международная общественность считают основанный на оккупации нынешний статус-кво неприемлемым и неустойчивым и серьезно призывают к его изменению. Изменение статус-кво, в первую очередь, предусматривает устранение факта оккупации;

– Сформированы политико-правовые основы поэтапного урегулирования конфликта, что известно всей международной общественности. Опираясь на нормы и принципы международного права, известные резолюции СБ ООН, Хельсинкский Заключительный акт, это предусматривает вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах его признанных на международном уровне границ, возвращение азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе азербайджанской общины Нагорного Карабаха, на родные земли и сосуществование армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха в пределах границ Азербайджана в виде автономии;

– Армения зашла в тупик в переговорном процессе. У Армении нет иного пути, как вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий. Поэтому Армения, совершая военно-политические провокации, пытается отвлечь внимание от главной цели и, стремясь направить его на технические вопросы, воспрепятствовать переговорам;

– Временная и тактическая оккупация Арменией территорий Азербайджана, обусловив геополитическую и геоэкономическую изоляцию и стратегическое поражение Армении, отстранила ее от региональных проектов, политические, военные, экономические, социальные и демографические ресурсы этой страны истощаются. Кроме того, Армения поставила под серьезное сомнение свое существование как суверенного государства;

– Незаконные деяния, осуществляемые Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, пресекаются политико-правовыми средствами, подобные действия Армении разоблачаются на международном уровне. Благодаря национальным и международным механизмам правового преследования в этой области достигнуты серьезные успехи;

– В результате разоблачения проводимой Арменией политики агрессии, оккупации и этнической чистки против Азербайджана, а также осуществляемого ею на государственном уровне террора на оккупированных территориях против гражданского населения Азербайджана, военных преступлений и преступных деяний против человечества была раскрыта армянская ложь, моральные устои и имидж Армении как государства на международном уровне основательно расшатаны. В международном общественном мнении сформировалось ясное мнение об оккупационной политике Армении и армянской лжи. В результате совершенной в селе Алханлы провокации Армения в очередной раз разоблачила себя.

Исходя из успехов, достигнутых в отмеченныхнаправлениях, и в соответствии с поставленными главой государства задачами по урегулированию конфликта, и впредь будет продолжена последовательная и проактивная деятельность по ликвидации последствий армянской оккупации и обеспечению территориальной целостности и суверенитета нашей страны в пределах ее признанных на международном уровне границ.

Азербайджан, столкнувшийся в лице армянской агрессии и оккупации с традиционной угрозой, серьезно учитывает характерные для современного периода и исходящие извне новые и ассиметричные риски и угрозы и принимает необходимые меры для их предотвращения. Сегодня в Азербайджане нет внутренних источников риска. Наряду с высоким профессионализмом правоохранительных органов и спецслужб нашей страны, фундаментальную основу стабильности в Азербайджане, как отметил Президент Ильхам Алиев, составляет правильная социально-экономическая политика, построение инклюзивного, мультикультурального общества и предпринятые в этом направлении устойчивые и верные шаги. Кроме того, в Азербайджане проводится статическая, обусловливающая развитие страны, ежедневное улучшение благосостояния народа, защиту прав и свобод политика безопасности.

Внутренняя и внешняя политика органически связана друг с другом, поэтому наша внешняя политика, как передний край национальной обороны, продолжает обеспечивать в условиях возрастания глобальных угроз своевременное определение рисков, исходящих извне, предотвращение их дипломатическими методами и средствами, формирование благоприятной среды вокруг нашей страны и неприсоединение благодаря правильному анализу и прогнозам к международным действиям и инициативам, не отвечающим интересам Азербайджана.

Исходя из принципов неделимости безопасности, Азербайджан активно поддерживает коллективные усилия международного сообщества на двусторонней и многосторонней основе, направленные на усиление международной безопасности, основательное урегулирование конфликтов, создающих благоприятные условия для терроризма и всех его форм и проявлений, радикализма и экстремизма, распространения оружия массового уничтожения и пр. Азербайджан также вносит вклад в усиление действующих международных механизмов и средств в этом направлении и повышение их эффективности.

В межгосударственных отношениях, как и в отношениях внутри государства, должно быть обеспечено верховенство закона, все государства должны выполнять обязательства, возложенные на них Уставом ООН, нормами и принципами международного права. Азербайджан выступает за построение системы международных отношений, основанной на верховенстве закона, и поддерживает направленные на это усилия. Хотя создание ООН после II Мировой войны и стремительная институционализация международных отношений в целом, кодификация норм и принципов международного права сократили риск и угрозы войны, однако не смогли полностью устранить их. К сожалению, все еще есть такое государство, как Армения, применившее силу против соседнего государства, как это было во II Мировой войне, и оккупировавшее его территорию. Это также привело к вмешательству во внутренние дела других государств и подчинению их своей воле, то есть появлению очагов нестабильности и конфликтов. Азербайджан не вмешивается в дела других государств и не воспримет вмешательства других государств в свои внутренние дела.

Наряду с этим, одной из важных основ построения системы справедливых и безопасных международных отношений является поощрение межкультурного и межцивилизационного диалога, мультикультурализма. К сожалению, в современном мире становится все больше желающих перенести столкновение цивилизаций из теории в практику. Азербайджан, обеспечивающий многовековыми традициями толерантности и успешной государственной политикой не только существование, но и развитие мультикультурализма, на основе данного опыта и модели оказывает непосредственную поддержку процессу межцивилизационного и межкультурного диалога на глобальном уровне. Первые Европейские игры, Бакинский форум Альянса цивилизаций ООН, Форум по межкультурному диалогу и Бакинский процесс в целом, проведение IV Игр исламской солидарности являются вкладом Азербайджана во имя развития этой цели и намерения.

Одна из очередных задач, поставленных главой государства перед нашей внешней политикой, заключается в развитии и расширении сотрудничества с международными организациями. В системе международных отношений многосторонняя дипломатия должна превалировать над односторонними шагами, должен быть услышан голос всех государств, независимо от территории и численности населения, приниматься коллективные решения. В этом контексте, Азербайджан будет стремиться к дальнейшему развитию многосторонней дипломатии и сотрудничества с международными организациями. Основная цель здесь в качестве универсальной международной организации – ООН и ее специализированные организации. За 25-летний период между Азербайджаном и ООН налажено взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество. Исходя из этого и опыта непостоянного членства Азербайджана в СБ ООН в 2012-2013 годах, Азербайджан продолжит оказывать непосредственную поддержку усилиям, направленным на проведение реформ в системе ООН и приведение ее в соответствие с велением времени. В июне 2016 года Азербайджан, получив 176 голосов из 184 государств-членов, участвовавших в голосовании, проведенном в Генеральной ассамблее ООН, был избран членом Экономического и социального совета ООН на 2017-2019 годы. ECOSOC, являясь центральной платформой для проведения профессиональных обсуждений по устойчивому развитию, создаст нам дополнительные возможности для внесения вклада в международное развитие.

Второй самой крупной после Генеральной Ассамблеи ООН международной платформой является Движение неприсоединения, в котором участвуют 120 государств. В 2011 году Азербайджан стал членом Движения неприсоединения. Со дня создания Движение неприсоединения играет важную роль в укреплении международного мира и безопасности. В итоговом документе XVII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, состоявшегося 13-18 сентября прошлого года на острове Маргарита Боливарианской Республики Венесуэла, было принято решение о проведении в 2019 году XVIII саммита в Азербайджане. Предстоящий в 2019 году в Баку XVIII саммит будет носить еще и символический характер. Так, спустя 30 лет после Белградского саммита 1989 года европейский континент вновь получит возможность принять встречу глав государств и правительств Движения неприсоединения. В 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в Движении неприсоединения.

Кроме того, Азербайджан постоянно будет развивать связи с Европейским Союзом, НАТО, Советом сотрудничества стран Залива, Лигой арабских государств, Шанхайской организацией сотрудничества, Африканским Союзом, Организацией американских государств и другими организациями, в которые хотя и не входит, но сотрудничает с применением соответствующих механизмов. Одновременно Азербайджан будет наращивать усилия для расширения возможностей сотрудничества в рамках региональных организаций, членом которых является, в том числе ОБСЕ, ОИС, Организации экономического сотрудничества, Тюркского совета, Содружества Независимых Государств, ГУАМ, Совета Европы, Организации Черноморского экономического сотрудничества и других структур.

В годы независимости были подготовлены профессиональные дипломаты Азербайджана, непосредственно знакомые с международными проблемами. Среди них преобладает молодежь. В предстоящий период мы намерены быть представленными профессиональными кадрами в системе управления международных организаций, членами которых являемся, и повысить тем самым вклад в их дело.

Наша концепция экономической дипломатии представляет еще большую актуальность на фоне проводимых в нашей стране коренных экономических реформ и развития ненефтяного сектора. В этом смысле развитие внешнеэкономических связей Азербайджана, популяризация экономического потенциала страны за рубежом, диверсификация ненефтяного сектора, поощрение и расширение экспорта, привлечение иностранных инвестиций в нашу страну, поощрение вложения азербайджанских инвестиций в партнерские страны, организация визитов представителей деловых кругов, проведение заседаний совместных межправительственных комиссий и рабочих групп Азербайджана с иностранными государствами по экономическому сотрудничеству, вывод производимых в нашей стране продукции и услуг на новые рынки, а также привлечение применяемых в зарубежных странах современных технологий в нашу страну являются основными направлениями в повестке дня нашей экономической дипломатии. В этом контексте Министерство иностранных дел совместно с Министерством экономики и другими соответствующими государственными структурами проводит работу для организации заседаний совместных межправительственных комиссий, бизнес-форумов.

Важное место в развитии двусторонних экономических связей занимает также сотрудничество в области туризма. Министерство культуры и туризма и дипломатические представительства нашей страны проводят совместную работу в привлекательных с точки зрения туризма странах для популяризации туристических возможностей Азербайджана.

Энергетические и транспортные проекты, которые инициировал и реализует Азербайджан, внесли вклад в региональное сотрудничество. Мы принимаем активное участие в реализации транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. В число важных проектов входят создание и скорейшая сдача в эксплуатацию Транскаспийского международного маршрута, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Полная реализация китайской концепции Экономического пояса Шелкового пути включит проект Баку-Тбилиси-Карс в число важнейших инфраструктур региона. Уверены, что проект железной дороги Казвин-Решт-Астара (Иран)-Астара (Азербайджан), являющейся составной частью транспортного коридора Север-Юг, придаст новый стимул экономическому росту, привлеченные к проекту страны расширят транспортные возможности в том числе и для всего региона.

Азербайджан является инициатором крупномасштабного энергетического проекта «Южный газовый коридор». Важные составные части данного коридора – проекты TANAP/TAP. Это – проект энергетического сотрудничества и энергетической безопасности. Однако энергетические и транспортные коридоры не означают лишь транспортировку энергии и грузов. Это – коридоры всестороннего сотрудничества. Членами проекта «Южный газовый коридор» являются Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания и Италия. Уверены, что на последующем этапе к проекту присоединятся и другие балканские страны. В соответствии с поставленной задачей наша цель заключается в обеспечении своевременной сдачи в эксплуатацию согласно графику проектов TANAP/TAP.

Стратегические задачи, поставленные главой государства перед нашей внешней политикой в соответствии с национальными интересами, являются составной частью единой государственной политики, служащей укреплению нашей независимости и суверенитета на средне- и долгосрочный период, обеспечению безопасности и улучшения благосостояния азербайджанского народа, мира и безопасности в регионе, экономическому развитию, дальнейшему повышению авторитета и веса нашей страны на международном уровне. Осуществление данных задач, продолжаясь на основе таких основополагающих принципов нашей независимой, многовекторной и сбалансированной внешней политики, как взаимное уважение и невмешательство во внутренние дела друг друга, включает дальнейшую активизацию совместной деятельности с партнерами на двусторонней основе и в рамках международных организаций и выдвижение новых инициатив, а также активные гуманитарные, энергетические, транспортные, экономические и цифровые дипломатические меры в соответствии с требованиями времени.

Хочу заверить в том, что Министерство иностранных дел и впредь будет прилагать все усилия для того, чтобы оправдать оказанное Президентом Ильхамом Алиевым доверие и достойно выполнять задачи, поставленные перед нашей внешней политикой.

Поздравляю весь коллектив МИД с 9 июля – профессиональным праздником сотрудников органов дипломатической службы!