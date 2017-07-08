Возбуждено уголовное дело в связи с происшествием, произошедшим в центре отдыха в Азербайджане

2017-07-08 12:00 | www.apa.az | 5

Генпрокуратура распространила информацию в связи с несчастнымо случаем, произошедшим в одном из центров отдыха в Исмаиллинском районе, в результате которого погибли 2, пострадали еще два человека.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов, по факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)).

Для выяснения причин происшествия по делу назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные меры по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц, которым было поручено следовать технике безопасности или другим правилам охраны труда.

Отметим, что 7 июля в результате несчастного случая произошедшего в Исмаиллинском районе погибли 2, пострадали еще два человека.

Как передает местное бюро АПА, инцидент зарегистрирован в селе Истису, в зоне отдыха «Green House».

По предварительным данным, в результате удара электрическим током в бассейне погибли житель города Баку Адыгезалов Эмин (1984 г.р.) и житель города Хырдалан Гюльгусейн Гулиев (1979 г.р.). Житель Загатальского района Омаров Эльтакин (1981 г.р.), а также житель Баку Алиев Закир (1986 г.р.) были доставлены в ЦРБ Исмаиллинского района.

Инцидент произошел, когда отдыхающие плавали в бассейне. По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение в электрической цепи водяного насоса.