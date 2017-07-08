Заслуженный артист переведен из реанимации в палату

2017-07-08 12:10 | www.oxu.az | 4

Как сообщалось, исполнитель роли Имрана в сериале «Vicdan haqqı», заслуженный артист Ильхам Гусейнов вчера был прооперирован и помещен в реанимационное отделение.

Прооперировавший актера завотделом травматологии и ортопедии Учебно-хирургической клиники Медицинского университета, доктор Джафар Насирли рассказал Oxu.Az о состоянии здоровья больного.

«Больной переведен в отделение реанимации. Через два-три дня его выпустят на свободу.

«С его здоровьем все в порядке», - заявил он.

Отметим, что И.Гусейнов страдает артрозом.

Айтен Садыгзаде

