Прогноз налоговых поступлений в госбюджет Азербайджана с учетом корректировки перевыполнен на 2,5%

2017-07-08 12:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2017 года налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили 3,35 миллиарда манатов, что на 2,5 процента больше прогноза, сообщает в субботу министерство по налогам страны.

В 2017 году в Азербайджане по линии министерства по налогам прогнозируются поступления в размере 7,645 миллиарда манатов [с учетом корректировки бюджетных прогнозов], или 45,6 процента от общего объема бюджетных доходов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2017 год утверждены в размере 16,766 миллиарда манатов, расходы - 17,941 миллиарда манатов. Бюджетные прогнозы сформированы на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Официальный курс на восьмое июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)